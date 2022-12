Brez vozniškega dovoljenja in z ukradenimi registrskimi tablicami povzročila nesrečo

Gruškovje/Maribor, 19. decembra - Konec tedna so policisti na območju Maribora obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo, ki jo je povzročila 71-letna voznica. Ta je s kraja dogodka pobegnila, policisti pa so žensko, ki je vozila brez veljavnega vozniškega dovoljenja in na vozilu uporabljala ukradene registrske tablice, pozneje izsledili.