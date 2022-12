V požaru hiše v Senešcih poškodovana dva stanovalca

Ormož, 19. decembra - V nedeljo pozno zvečer je v naselju Senešci v občini Ormož zagorelo ostrešje in mansarda stanovanjske hiše. Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, sta bili pri tem poškodovani dve osebi, ki so ju prepeljali v bolnišnico, požar pa so pogasili gasilci iz Senešcev, Velike Nedelje, Ormoža, Cvetkovcev, Podgorcev, Trgovišča in Bresnice.