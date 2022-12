Inštitut Danes je nov dan za preglednejše spremljanje sej občinskih svetnikov razvil občinski Parlameter

Ljubljana, 19. decembra - Inštitut Danes je nov dan je predstavil občinski Parlameter, spletno orodje, ki z analizo glasovanj in prepisov sej javnosti lajša spremljanje dela občinskega sveta. Orodje je za zdaj nameščeno v občinah Lendava, Hrastnik in Ljubljana, kmalu ga nameravajo predstaviti v Ajdovščini. Zanj se zanima tudi veliko drugih občin, so dejali na predstavitvi.