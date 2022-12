V Iranu prišlo do precejšnjih motenj v dostopu do interneta

Teheran, 19. decembra - V Iranu je danes prišlo do obsežnih motenj v dostopu do interneta. Medtem ko je bilo iranske spletne strani mogoče doseči brez težav, so bile blokirane strani z mednarodnimi domenami. Zlasti v Teheranu so uporabniki poročali o izjemno počasni povezavi, mnogi pa so izrazili skrb, da bi bil lahko dostop do svetovnega spleta zdaj trajno blokiran.