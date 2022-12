Države na COP15 sprejele zgodovinski dogovor za zaščito narave

Montreal, 19. decembra - Predstavniki več kot 190 držav so na srečanju pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP15) v Montrealu sprejeli zgodovinski dogovor za zaščito svetovnih vrst in ekosistemov. Dogovor predvideva, da bodo države do leta 2030 zaščitile 30 odstotkov planeta in zagotovile 30 milijard dolarjev pomoči za ohranjanje narave v državah v razvoju.