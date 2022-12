Loterijske srečke kot darilo niso primerne za otroke

Ljubljana, 19. decembra - Srečke so ena najbolj priljubljenih iger na srečo in tudi pogosta izbira za obdarovanje najbližjih. To pa nikakor ne sme biti izgovor za to, da s srečkami obdarujemo otroke. Zato se je Loterija Slovenije pridružila pobudi Obdarujte odgovorno, s katero številne organizacije po vsem svetu ozaveščajo o tveganjih darovanja loterijskih srečk otrokom.