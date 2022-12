Med Malim Slatnikom in Petelinjekom bodo zaradi del zaprli promet

Novo mesto, 19. decembra - Med prenovo državne ceste in hkratno gradnjo večnamenske poti med Malim Slatnikom in Petelinjekom pri Novem mestu bodo zaradi preplastitve z asfaltom v četrtek in petek popolnoma zaustavili promet. Obvoz bo možen v smeri Petelinjek-Šentjernej-Dobrava-Družinska vas-Otočec-Novo mesto in v obratni smeri, so sporočili z novomeške občine.