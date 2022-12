Z novim letom gorivo za kmete cenejše že ob nakupu

Ljubljana, 24. decembra - Z uveljavitvijo novele zakona o trošarinah 1. januarja 2023 se bo pravica do vračila trošarine za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo v obliki zahtevka za vračilo trošarine nadomestila s pravico do nakupa posebej označenega dizelskega goriva ob neposredni oprostitvi plačila dela trošarine. Kmetje bo tako že pri nakupu deležni nižje cene.