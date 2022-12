Ministri za energetiko potrdili tudi uredbo o skupnem naročanju plina

Bruselj, 19. decembra - Ministri za energetiko držav članic EU so ob dogovoru o omejevanju cen plina dokončno potrdili tudi uredbo, ki določa ukrepe na področju skupnega naročanja plina in solidarnosti pri oskrbi s tem energentom. Prav tako so potrdili uredbo, namenjeno pospešitvi uvajanja obnovljivih virov energije.