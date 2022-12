Ob prelomu leta: Avtorska zakonodaja s spremembami v digitalno 21. stoletje

pripravila Ksenija Brišar

Ljubljana, 22. decembra - Z oktobrom sta začeli veljati noveli zakona o avtorski in sorodnih pravicah in zakona o kolektivnem upravljanju teh pravic. Slovenija je z njima prenesla določbe dveh evropskih direktiv v svojo zakonodajo, s tem pa nekatere rabe prilagodila digitalnemu 21. stoletju. A pojavile so se kritike, da bodo nova pravila ovirala izobraževanje in znanost.