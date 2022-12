Za predsednika državnega sveta izvolili Marka Lotriča

Ljubljana, 19. decembra - Državni svetniki so v nadaljevanju pred tednom dni začete prve seje v tem mandatu za predsednika DS izvolili Marka Lotriča. Poleg njega sta bila kandidata še Jožef Školč in Dejan Crnek. Nihče od njih sicer v prvem krogu ni dobil zadostne večine, v drugem krogu, v katerega sta se uvrstila Lotrič in Crnek, pa je prvi dobil 21 glasov, drugi pa 13.