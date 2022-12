V Cankarjevem domu izbrani filmi 33. Liffa

Ljubljana, 19. decembra - V Cankarjevem domu bodo v tem tednu začeli prikazovati izbrane filme, ki so bili na ogled na letošnjem 33. ljubljanskem mednarodnem filmskem festivalu (Liffe). Kot prva bo od četrtka, 22. decembra, do 30. decembra na sporedu italijansko-francoska koprodukcija Neskončnost v režiji Emanueleja Crialesa o skrhanih družinskih odnosih in hrepenenju.