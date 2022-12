V galeriji Dessa predstavitev slovenskih inženirsko-arhitekturnih dosežkov

Ljubljana, 19. decembra - V galeriji Dessa bo drevi odprtje razstave Skupaj znamo najbolje: slovenski inženirsko-arhitekturni dosežki. Na razstavi je predstavljenih 40 izbranih objektov, nastalih v zadnjih šestdesetih letih v Sloveniji in tujini, pod katere so kot avtorji podpisani slovenski gradbeni inženirji in arhitekti.