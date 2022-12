Po Katarju pogled usmerjen v naslednje svetovno prvenstvo

pripravil Aljoša Žvirc

Doha, 19. decembra - Naslednje svetovno prvenstvo v nogometu bodo čez nekaj manj kot štiri leta gostile ZDA, Kanada in Mehika. Mundial se bo vrnil v zanj bolj običajen termin junija in julija 2026, prinaša pa doslej največjo razširitev z 32 na 48 ekip. To predvsem po razburljivem prvenstvu v Katarju Mednarodni nogometni zvezi (Fifa) povzroča precej sivih las.