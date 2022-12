V Sloveniji najbolj gledan finale Argentina - Francija

Ljubljana, 19. decembra - Najvišjo gledanost letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu je v Sloveniji dosegla finalna tekma med Argentino in Francijo, ki jo je v povprečju spremljalo kar 26,1 odstotka ali 499.400 gledalcev. To predstavlja več kot 60 odstotkov takratnih gledalcev televizije, kar znaša 62-odstotni delež, so danes sporočili iz RTV Slovenija.