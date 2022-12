Sodišče četverico spoznalo za krive nasilne smrti 77-letnika iz okolice Grosupljega

Ljubljana, 19. decembra - Ljubljansko okrožno sodišče je Marjana Grma, Mihaela Grma, Marka Belcla in Marjana Brajdiča spoznalo za krive storitve naklepnega dejanja posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom v primeru 77-letnika iz okolice Grosupljega. Sodnica Maja Povhe je četverico obsodila na skupno 39 let in 3 mesece zapora. Sodba še ni pravnomočna.