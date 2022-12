Ob Putinovem obisku v Belorusiji napovedane tudi vojaške vaje

Moskva/Minsk/Kijev, 19. decembra - Ruski predsednik Vladimir Putin se bo danes na svojem prvem obisku v Minsku po več letih srečal z beloruskim kolegom Aleksandrom Lukašenkom, so sporočili iz Kremlja. Iz Moskve so medtem sporočili tudi, da bo ruska vojska v Belorusiji izvedla vojaške vaje, vendar niso navedli, kdaj in kje naj bi potekale, poroča francoska tiskovna agencija AFP.