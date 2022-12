Kijev znova tarča napadov z droni

Kijev, 19. decembra - Kijev je bil zgodaj davi znova tarča napadov z droni, so sporočile oblasti v ukrajinski prestolnici in prebivalce pozvale, naj upoštevajo opozorila pred zračnimi napadi. V mestu so odjeknile eksplozije, v napadih pa je bila znova poškodovana energetska infrastruktura, so sporočil kijevski župan Vitalij Kličko.