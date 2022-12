Na Kitajskem to zimo napovedujejo tri valove okužb s koronavirusom

Peking/Chongqing/Šanghaj, 19. decembra - Potem ko so v začetku meseca kitajske oblasti sprostile politiko ničelne tolerance do covida-19 in opustile obvezno množično testiranje, so iz Pekinga v nedeljo poročali o le 2097 novih dnevnih primerih okužb z novim koronavirusom. Po besedah tamkajšnjih epidemiologov se država kljub temu zdaj sooča s prvim od treh pričakovanih valov okužb to zimo.