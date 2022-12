Venus Williams posebno povabilo za OP Avstralije

Melbourne, 19. decembra - Teniška ikona Venus Williams bo januarja zaigrala še na svojem 22. odprtem prvenstvu Avstralije, potem ko so danes organizatorji sporočili, da so ji namenili posebno povabilo. Kar 25 let po svojem debiju v Melbournu bo zdaj 42-letna Venus Williams lahko nastopila na prvem teniškem grand slamu v sezoni.