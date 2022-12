Argentina v izjemnem finalu do tretjega naslova svetovnih prvakov

pripravilo športno uredništvo

Doha, 18. decembra - V finalu nogometnega svetovnega prvenstva v Katarju je Argentina po streljanju enajstmetrovk premagala Francijo in po letih 1978 v svoji domovini in leta 1986 v Mehiki tretjič slavila naslov prvakov. Na krilih predstav najboljšega igralca mundiala Lionela Messija in ostalih bo v Argentini slavje trajalo še nekaj dni.