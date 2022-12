Francoski igralci in selektor razočarani, a vseeno ponosni

Pariz, 18. decembra - Po porazu v finalu svetovnega prvenstva so bili francoski nogometaši in selektor seveda potrti, a so kljub zanje velikemu razočaranju ocenili, da je bil nastop v Katarju sicer zelo dober. Selektor Didier Deschamps pa je dejal, da bo o svoji prihodnosti na tem mestu razmislil do začetka prihodnjega leta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.