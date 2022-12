Argentinski nogometaši: Rojeni smo za trpljenje, a tega ne bomo nikoli pozabili

Doha, 18. decembra - Argentinska nogometna reprezentanca tretjič v zgodovini slavi naslov svetovnih prvakov. V finalu mundiala v Katarju so po izvajanju enajstmetrovk premagali Francoze. Igralci, ki so stopili pred mikrofone, so dejali, da teh trenutkov kljub trpljenju na zelenici ne bodo pozabili, poročata nemška tiskovna agencija dpa ter francoska AFP.