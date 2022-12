Goran Obrez: Žal mi je, da Maradona tega ni doživel

Ljubljana, 18. decembra - Televizijski komentator nogometa Goran Obrez je v pogovoru za STA dejal, da zanj dvomov o najboljšem nogometašu v zgodovini ni. "Kar se mene tiče, dvoma o najboljšem nogometašu vseh časov ni bilo že nekaj let. Messi je zame to, kar mora biti nogomet. Poštenost, fantazija, talent in volja."