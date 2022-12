V Argentini po naslovu svetovnega prvaka rajanje

Doha, 18. decembra - Milijoni ljudi v Argentini so navdušeno proslavljali naslov svoje reprezentance pod vodstvom zvezdnika Lionela Messija na svetovnem prvenstvu v Katarju. Navijači na ulicah Buenos Airesa in drugih delov južnoameriške države so navijali od pekla do raja, po odločilnem golu Gonzala Montiela za 4:3 po enajstmetrovkah pa veselju ni bilo meja.