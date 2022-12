Po mnenju Aćimovića, Pavlina in Prašnikarja Argentina zasluženo do naslova

Ljubljana, 18. decembra - Nogometna reprezentanca Argentine je v izjemnem finalu svetovnega prvenstva v Katarju po izvajanju enajstmetrovk premagala branilce naslova Francoze s 4:3. Da je bil to odličen finale in da je Argentina zasluženo zmagala menijo tako nekdanja slovenska reprezentanta Milenko Aćimović in Miran Pavlin kot nekdanji selektor Bojan Prašnikar.