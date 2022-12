Osnutek dogovora na COP15 predvideva 20 milijard dolarjev letne pomoči državam v razvoju

Montreal, 18. decembra - Osnutek dogovora, ki so ga danes dosegli na srečanju pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP15) v Montrealu, poziva bogatejše države, da povečajo finančno pomoč državam v razvoju na 20 milijard ameriških dolarjev letno do leta 2025, do leta 2030 pa na 30 milijard.