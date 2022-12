Vreme: Megla ali nizka oblačnost

Ljubljana, 18. decembra - Ponoči in zjutraj bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. Drugod se bo zadrževala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -3, v alpskih dolinah do -10, na Goriškem in ob morju od -3 do 1 stopinjo Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.