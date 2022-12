Po požaru v Radovljici policija preverja sum kaznivih dejanj

Radovljica, 18. decembra - Po jutranjem požaru v stanovanju večstanovanjskega objekta v Radovljici, do katerega naj bi prišlo zaradi vnetja olja na štedilniku, policisti zbirajo obvestila in preverjajo okoliščine tudi v smeri kaznivih dejanj zoper splošno varnost ljudi in premoženja. Požar je že pred prihodom gasilcev pogasil lastnik sam, ki pa se je nadihal dima.