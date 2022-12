Pred finalom SP znani postavi Argentine in Francije

Doha, 18. decembra - Reprezentanci Argentine in Francije sta objavili enajsterici, ki bosta začeli finale svetovnega nogometnega prvenstva v Katarju. Selektorja Lionel Scaloni in Didier Deschamps sta postregla po nekaj spremembah. Kot vselej na tem mundialu pa obe reprezentanci največ pričakujeta od svojih zvezdnikov, Lionela Messija in Kyliana Mbappeja.