Izidi ženskega superveleslaloma v St. Moritzu

* Izidi: 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1:13,62 2. Elena Curtoni (Ita) 1:13,74 +0,12 3. Romane Miradoli (Fra) 1:14,02 +0,40 4. Michelle Gisin (Švi) 1:14,19 +0,57 5. Sofia Goggia (Ita) 1:14,22 +0,60 6. Ragnhild Mowinckel (Nor) 1:14,29 +0,67 7. Mirjam Puchner (Avt) 1:14,58 +0,96 8. Lara Gut-Behrami (Švi) 1:14,61 +0,99 9. Nicole Schmidhofer (Avt) 1:14,67 +1,05 10. Ramona Siebenhofer (Avt) 1:14,78 +1,16ž ... 17. Ilka Štuhec (SLO) 1:15,14 +1,52 ... * Vrstni red v svetovnem pokalu: - skupno, ženske: 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 575 točk 2. Sofia Goggia (Ita) 470 3. Wendy Holdener (Švi) 376 4. Petra Vlhova (Slk) 340 5. Corinne Suter (Švi) 334 6. Elena Curtoni (Ita) 306 7. Lara Gut-Behrami (Švi) 255 8. Ragnhild Mowinckel (Nor) 249 9. Sara Hector (Šve) 247 10. Mirjam Puchner (Avt) 231 ... 14. Ilka Štuhec (Slo) 208 21. Ana Bucik (Slo) 138 53. Neja Dvornik (Slo) 36 ... * Posebni seštevek discipline, superveleslalom: - ženske: 1. Elena Curtoni (Ita) 120 točk 2. Corinne Suter (Švi) 116 3. Mikaela Shiffrin (ZDA) 100 . Ragnhild Mowinckel (Nor) 5. Sofia Goggia (Ita) 90 ... 25. Ilka Štuhec (Slo) 16