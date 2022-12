Katar: Očitki o korupciji bi lahko negativno vplivali na odnose

Doha, 18. decembra - Katarski diplomatski predstavnik je danes obsodil dogajanje okoli korupcijske preiskave v Belgiji in Evropskem parlamentu, predvsem povezovanje s Katarjem. Opozoril je, da bi to lahko negativno vplivalo na odnose z vpletenimi državami in oskrbo z zemeljskim plinom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.