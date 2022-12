Katji Fain še 10. mesto na 200 prosto, Slovencem v Melbournu en finale

Melbourne, 18. decembra - Plavalka Katja Fain je zadnji slovenski nastop na svetovnem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Melbournu sklenila z 10. mestom na 200 m prosto. Izid 1:54,96 je sekundo in pol slabši od njenega osebnega rekorda, finale se ji je izmuznil za 78 stotink sekunde. Skupno so si Slovenci na SP priplavali en finale ter še pet uvrstitev do 16. mesta.