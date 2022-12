Policisti prijeli dva osumljenca sobotnega ropa na Igu

Ljubljana, 18. decembra - Ljubljanski policisti nadaljujejo aktivnosti za razjasnitev okoliščin ropa trgovine, ki se je v soboto sredi dneva zgodil na Igu. Dva osumljenca so policisti sicer že prejeli, v ropu pa ni bil nihče poškodovan, so danes sporočili iz Policijske uprave (PU) Ljubljana. Obvestilo o ropu so prejeli v soboto okoli 12. ure.