EU dosegla začasni dogovor o reformi sistema trgovanja z izpusti

Bruselj, 18. decembra - Predstavniki Evropskega parlamenta in Sveta EU so davi dosegli začasni dogovor o dveh zakonodajnih predlogih iz svežnja Pripravljeni na 55, ki se nanašata na izpuste toplogrednih plinov in njihove posledice na družbo. Reforma sistema trgovanja z izpusti prinaša višje cilje in postopno ukinitev pravic do izpustov za industrijo.