Vreme: Megla ali nizka oblačnost

V ponedeljek bo na Primorskem in v višjih legah pretežno jasno, občasno bo povečana visoka koprenasta oblačnost. V notranjosti Slovenije bo precej megle ali nizke oblačnosti, ki se lahko zadržuje ves dan. Najnižje temperature bodo od -7 do -3, v alpskih dolinah do -11, na Goriškem in ob morju od -3 do 1, najvišje dnevne od -2 do 1, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija.

Obeti: V torek se bo od jugozahoda pooblačilo, več jasnine bo ponekod na severu, po nižinah sprva megleno. V sredo bo večinoma oblačno, predvsem na Primorskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Topleje bo.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo se krepi območje visokega zračnega tlaka. V spodnjih plasteh ozračja priteka od jugovzhoda razmeroma vlažen in hladen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ob severnem Jadranu in na območju Alp bo pretežno jasno, drugod bo po nižinah marsikje oblačno in megleno. Burja ob severnem Jadranu bo slabela.

Biovreme: Danes in ponedeljek bo vpliv vremena na počutje ugoden in v krajih s sončnim vremenom vzpodbuden.