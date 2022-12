Dallas brez Dončića s točko razlike izgubil v Clevelandu

Cleveland, 18. decembra - Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA izgubili v Clevelandu, Cavaliers so tesno po podaljšku zmagali s 100:99. Za gostujočo zasedbo ni igral slovenski zvezdnik Luka Dončić. Iz teksaške ekipe so že nekaj ur pred tekmo sporočili, da bo triindvajsetletni Ljubljančan počival zaradi načete stegenske mišice.