Zoisovi nagradi za življenjsko delo Marijanu Pavčniku in Radovanu Komelu, Puhova Urošu Staniču

Ljubljana, 19. decembra - Na slavnostni prireditvi v Cankarjevem so danes nagradili izjemne dosežke in podelili 15 nagrad na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti. Radovan Komel in Marijan Pavčnik sta prejela Zoisovi nagradi za življenjsko delo, Uroš Stanič pa Puhovo nagrado za življenjsko delo.