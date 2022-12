V Cankarjevem domu slavnostna podelitev državnih nagrad za izjemne znanstvene in raziskovalne dosežke

Ljubljana, 19. decembra - Na slavnostni prireditvi v Cankarjevem domu bodo danes nagradili izjemne dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti. Podelili bodo Zoisove in Puhove nagrade, Zoisova in Puhova priznanja ter priznanje ambasadorka znanosti Republike Slovenije. Slavnostna govornica bo predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.