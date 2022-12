ACH Volley še naprej s popolnim izkupičkom

Ljubljana, 17. decembra - Odbojkarji ACH Volleyja so v 12. krogu Sportklub 1. DOL zabeležili še 12. zmago. V gosteh so za 34. točko v sezoni premagali Fužinar Sij Metal. Z desetimi zmagami jim sledijo odbojkarji Calcita, ki so po začetnih težavah doma ugnali Panvito Pomgrad s 3:1. Zmag sta se veselila še ekipi Salonit Anhovo in Merkur Maribor.