Francozi in Argentinci za večno slavo in tretji svetovni naslov

Doha, 18. decembra - Francoska in argentinska nogometna reprezentanca bosta danes ob 16. uri na stadionu Lusail pred skoraj 90.000 gledalci odigrali finale 22. svetovnega prvenstva, ki ga gosti Katar. Obe ekipi lovita svoj tretji svetovni naslov. Francozi branijo zmago iz Rusije izpred dobrih štirih let, Argentinci pa so nazadnje slavili pred 36 leti.