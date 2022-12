Kamničanke še do 12. zmage, sledijo Mariborčanke

Ljubljana, 17. decembra - Odbojkarice Calcita Kamnika nadaljujejo niz nepremagljivosti v Sportklub 1. DOL. Za 12. zaporedno zmago so v gosteh zanesljivo s 3:0 premagale ekipo GEN-I Volley. Najbližje na lestvici so varovankam Gregorja Rozmana odbojkarice Nove KBM Branika, ki so v gosteh s 3:0 premagale Formis. Do zmag sta prišli še ekipi Grosuplja in Ankarana.