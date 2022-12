Triglavani ubranili vaterpolski pokal

Ljubljana, 17. decembra - Vaterpolisti kranjskega Triglava so zmagovalci prvega vrhunca letošnje sezone. Pod balonom na ljubljanskem kopališču Kodeljevo so v finalu slovenskega pokala na tesni tekmi z 10:9 (2:3, 4:6, 7:7) premagali Slovan in s tem ubranili lansko zmago. Skupno pa je to zanje že 18. pokalna lovorika.