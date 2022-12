Ljubljana, 17. decembra - Vodilni ekipi 1. ženske košarkarske lige Cinkarna Celje in Akson Ilirija sta bili uspešni v 11. krogu in sta svoj izkupiček povišali na 10-1. Celjanke so visoko premagale Domžale, Ljubljančanke pa so zmagale v Slovenskih Konjicah.