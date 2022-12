Dogovor o podvodnem daljnovodu med Azerbajdžanom in EU

Bukarešta, 17. decembra - Voditelji Romunije, Azerbajdžana, Gruzija in Madžarske so danes v Bukarešti v Romuniji v prisotnosti predsednice Evropske komisije podpisali dogovor o izgradnji daljnovoda, ki bo pod Črnim morjem povezal Azerbajdžan in Gruzijo z EU. Povezava naj bi prispevala k diverzifikaciji dobave elektrike EU.