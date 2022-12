Izidi nordijske kombinacije v Ramsauu

* Izidi, moški: 1. Vinzenz Geiger (Nem) 25:06,0 2. Johannes Lamparter (Avt) + 5,0 3. Jarl Magnus Riiber (Nor) 6,1 4. Jörgen Grabaaak (Nor) 9,6 5. Jens Luraas Oftebrö (Nor) 12,4 6. Stefan Rettenegger (Avt) 15,4 ... 32. Gašper Brecl (Slo) 2:39,4 45. Erazem Stanonik (Slo) 4:43,6 ... - vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 558 točk 2. Jens Luraas Oftebrö (Nor) 475 3. Julian Schmid (Nem) 343 4. Vinzenz Geiger (Nem) 321 5. Ryota Yamamoto (Jap) 316 6. Matteo Baud (Fra) 231 ... 40. Gašper Brecl (Slo) 11 ... - ženske: 1. Gyda Westvold Hansen (Nor) 14:31,0 2. Anika Sieff (Ita) + 1:01,7 3. Nathalie Armbruster (Nem) 1:04,7 4. Lisa Hirner (Avt) 1:14,7 5. Lena Brocard (Fra) 1:20,3 6. Ida Marie Hagen (Nor) 1:31,5 7. Ema Volavšek (Slo) 1:31,7 ... 26. Silva Verbič (Slo) 5:07,1 - vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Gyda Westvold Hansen (Nor) 400 2. Annika Sieff (Ita) 250 3. Lisa Hirner (Avt) 240 4. Nathalie Armbruster (Nem) 230 5. Ida Maria Hagen (Nor) 215 6. Ema Volavšek (Slo) 144 ... 24. Silva Verbič (Slo) 26 ...