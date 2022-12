Izidi smučarskega teka

* Izidi, sprint, prosto: - moški: 1. Federico Pellegrino (Ita) 2:14,31 2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) +0,15 3. Lucas Chanavat (Fra) 1,25 .... - izpadla v kvalifikacijah: 40. Vili Črv (Slo) 48. Anže Gros (Slo) - vrstni red v svetovnem pokalu (10 od 31): 1. Paal Golberg (Nor) 756 točk 2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 537 3. Federico Pellegrino (Ita) 500 ... 111. Miha Šimenc (Slo) 36 120. Vili Črv (Slo) 18 - ženske: 1. Nadine Fähndrich (Slo) 2:14,31 2. Jessie Diggins (ZDA) +0,24 3. Johanna Hagstroem (Šve) 0,32 ... - izpadla v polfinalu: 7. Eva Urevc (Slo) - izpadla v kvalifikacijah: 31. Anja Mandeljc (Slo) - vrstni red v svetovnem pokalu (10 od 31) 1. Tiri Udnes Weng (Nor) 787 točk 2. Jessica Diggins (ZDA) 638 3. Frida Karlsson (Šve) 588 ... 23. Eva Urevc (Slo) 244 75. Anja Mandeljc (Slo) 50