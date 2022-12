V Piranu na ogled Voda in zemlja Marjetice Potrč

Piran, 18. decembra - V Mestni galeriji Piran so v soboto odprli razstavo del Marjetice Potrč z naslovom Voda in zemlja. Na ogled so trije vizualni eseji in diagrami, s katerimi želi avtorica, kot so zapisali v galeriji, opozoriti na nujnost sodelovanja med ljudmi ter naravo. Mednarodno priznana umetnica je za zapise ob risbah prvič uporabila slovenščino.