Trojno norveško slavje, Dovžan v finišu boljši od Faka

Chambery, 17. decembra - Norvežani Sturla Holm Laegreid, Vetle Sjastad Christiansen in Johannes Thingnes Boe so se veselili trojne zmage na današnji zasledovalni biatlonski tekmi za svetovni pokal v Le Grand Bornandu. Točke svetovnega pokala sta osvojila tudi Miha Dovžan in Jakov Fak na 33. in 34. mestu. Anton Vidmar je bil 46.