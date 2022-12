Izidi biatlona (1)

* Izidi: - moški, zasledovalno (12,5 km): 1. Sturla Holm Laegreid (Nor) 29:44,1 (1) 2. Vetle Sjastad Christiansen (Nor) + 24,6 (2) 3. Johannes Thingnes Boe (Nor) 35,8 (2) 4. Fabien Claude (Fra) 43,7 (2) 5. Filip Fjeld Andersen (Nor) 54,1 (1) 6. Sebastian Samuelsson (Šve) 1:03,6 (2) ... 33. Miha Dovžan (Slo) 3:29,1 (3) 34. Jakov Fak (Slo) 3:30,3 (2) 46. Anton Vidmar (Slo) 4:39,8 (3) - svetovni pokal, skupno: 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 539 točk 2. Sturla Holm Laegreid (Nor) 490 3. Emilien Jacquelin (Fra) 292 4. Martin Ponsiluoma (Šve) 263 . Sebastian Samuelsson (Šve) 263 6. Vetle Sjastad Christiansen (Nor) 240 . Quentin Fillon Maillet (Fra) 240 ... 22. Jakov Fak (Slo) 123 50. Alex Cisar (Slo) 22 55. Miha Dovžan (Slo) 17 61. Lovro Planko (Slo) 10 65. Anton Vidmar (Slo) 6